ملخص صاعقة توتنهام لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي "فيديو"

صعق توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، كتيبة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، مساء أمس، الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام الجديد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





وسجل لتوتنهام في شباك السيتي، ستيفن بيرجوين المنضم حديثًا إلى صفوف السبيرز في الدقيقة 63، قبل أن يأتي زميله هيونج مين سون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 71.







وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعدما تعرض أجويرو لعرقلة من قبل أورييه لاعب توتنهام، قام جوندوجان بتنفيذها في الدقيقة 40، لكن تصدى لها هوجو لوريس حارس السبيرز ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 61، تلقى زينشينكو لاعب مانشستر سيتي البطاقة الصفراء الثانية، بعد إعاقته لوينكس في هجمة مرتدة، ليخرج مطرودًا من أرض الملعب.

