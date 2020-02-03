AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص صاعقة توتنهام لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي "فيديو"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:52 ص
توتنهام
توتنهام
Advertisements
إسراء أشرف
صعق توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، كتيبة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، مساء أمس، الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام الجديد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وسجل  لتوتنهام في شباك السيتي، ستيفن بيرجوين المنضم حديثًا إلى صفوف السبيرز في الدقيقة 63، قبل أن يأتي زميله هيونج مين سون ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعدما تعرض أجويرو لعرقلة من قبل أورييه لاعب توتنهام، قام جوندوجان بتنفيذها في الدقيقة 40، لكن تصدى لها هوجو لوريس حارس السبيرز ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 61، تلقى زينشينكو لاعب مانشستر سيتي البطاقة الصفراء الثانية، بعد إعاقته لوينكس في هجمة مرتدة، ليخرج مطرودًا من أرض الملعب.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توتنهام يتحدى مانشستر يونايتد على أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر سيتي.. صراع مثير خارج الخطوط بين مورينيو وجوارديولا

لوكاس وسون في المقدمة.. تعرف على تشكيل توتنهام لمواجهة مان سيتي

مانشستر سيتي ضد توتنهام | شاهد.. سخرية مورينيو بعد احتساب ركلة جزاء لأبناء جوارديولا

اللي ضيع يستقبل.. توتنهام يعاقب مانشستر سيتي بهدف مفاجئ ..فيديو

مانشستر سيتي ضد توتنهام.. سون يسجل الثاني ويصعب الأمور على جوارديولا ..فيديو

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. زيجات سرية وعرفية في حياة كوكب الشرق

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بخصوص منفذ هجوم لندن

خلاف مبابي مع توخيل يقربه من الذهاب لليفربول .. تفاصيل

رسائل من مدينة الموت.. ماذا قال المصريون العائدون من ووهان الصينية؟

تعرف على كواليس تكوين لجنة الكرة بنادي الزمالك

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي 80 تريليون قدم مكعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته