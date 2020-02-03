الإمارات: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن بلاده مستمرة في دعمها التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية.





وأضاف قرقاش: "نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".





يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات اجتماع مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث تداعيات خطة السلام الأمريكية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته بالمؤتمر: "المملكة تجدد التأكيد على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني بما يكفل حقوقه المشروعة".





وأضاف: "المملكة العربية السعودية متمسكة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".





من جانبه قال أمين عام المنظمة، أحمد العثيمين، إن "قضية فلسطين هي القضية المحورية للأمة الإسلامية، وأملنا أن نتوصل خلال اجتماع اليوم إلى رؤية تحقق آمال الشعب الفلسطيني".



