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مرأة

بثمن زهيد .. تعرف على سعر فستان ريا أبى راشد فى لندن

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:38 م
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية ريا أبى راشد  متابعيها عبر صفحتها  الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات فى لندن.

تألقت ريا أبى راشد  بإطلالة من اختيار الاستايلست مايا وليمز، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، وحمل التصميم Damsel in a Dress، واتسم الفستان بالقماش اللامع بالكامل.

وقد بلغ سعر فستان رايا أبى راشد 89 يورو أى ما يقرب من 1,564 جنيه مصرى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبى راشد على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
بثمن زهيد .. تعرف على سعر فستان ريا أبى راشد فى لندن
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