المغربى يلتقي وفد جامعة بنها المشارك في افتتاح أسبوع الفتيات.. صور

شارك الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، في افتتاح فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم وتستمر فعالياته حتى السادس من شهر فبراير الجاري ويشارك فيه 25 جامعة مصرية.





والتقى المغربى بوفد الجامعة المشارك في الأسبوع، بحضور الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، ومديرى الأنشطة الطلابية وحث الطالبات على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة بنها في فعاليات ومسابقات الأسبوع.





وأكد المغربي على اهتمام جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.





يذكر أن وفد جامعة بنها المشارك في اسبوع فتيات الجامعات يضم 80 طالبة ومشرفا للمشاركة في العديد من الأنشطة والمسابقات التي تشهدها فعاليات الأسبوع.