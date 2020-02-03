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أخبار البلد

يقودها 13 فردًا.. طائرة النجاة المصرية تصل مطار العلمين بعد قليل قادمة من الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:12 م
طاقم الطائرة
طاقم الطائرة
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نورهان خفاجي

تصل طائرة النجاة المصرية التابعة لشركة سياف، التي أقلعت صباح الأمس الأحد، من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار مدينة العلمين، بعد قليل، عائدة إلى أرض الوطن على متنها نحو 300 مصري عائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.


وتم تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية، والإجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.


وينشر "صدى البلد"، أسماء طاقم الطائرة طراز إيرباص A330 /220‪، الذي 13 شخصًا، وهم (كابتن أشرف الهوارى، كابتن ايمن سراج، كابتن وسام الدين صلاح، كابتن هاني هاشم، كابتن مصطفي كمال، رئيس طاقم احمد جلال، رئيس  طاقم احمد بهجت، رئيس طاقم مصطفي السيد، مضيفه جويه رحاب الشافعي، مضيفه جويه ريهام حلمي، مضيف جوي ايمن طلعت مضيف جوي عبد الرحمن سعيد، مضيف جوي حسن منتصر).


ومن المقرر، أن يصل الركاب المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، إلى مدينة مرسى مطروح، حيث خصصت وزارة الصحة مستشفى لاستقبال الحالات لعزلهم خارج نطاق القاهرة لمدة تصل إلى 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، يخضعون خلالها لكافة الفحوصات الطبية اللازمة حيال المرض.

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