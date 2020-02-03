أم مصابة بفيروس كورونا تضع مولودة سليمة

في واقعة مذهلة، أنجبت امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا الجديد طفلة سليمة في مستشفى في هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونج جيانج بشمال شرق الصين، وفقا لما أوردته صحف صينية.





وقالت الصحف إنه في 30 يناير، ووفقا لما ذكرته هيئة الصحة في هاربين اليوم الاثنين، فقد ولدت امرأة مصابة بكورونا طفلة غير مصابة.





ووفقًا للمستشفى، فقد بلغ وزن الطفلة 3.05 كيلو جرامً وهي تتمتع بصحة جيدة.





وبعد عدة أيام من الحجر الصحي والمراقبة الطبية، أصبحت حالة الأم مستقرة.





وفي 30 يناير تم إبلاغ السيدة الحامل في الأسبوع الـ 38 بإصابتها بفيروس كورونا وعليها إجراء عملية قيصرية على الفور، وفقًا لموقع ecns.





وأظهرت نتائج التحاليل التي أجريت للمولودة الجديدة مرتين خلوها من فيروس كورونا.





وتخضع الطفلة والأم للعناية الطبية الوقتية، حتى يتم التأكد بشكل قاطع من شفاء الأم.