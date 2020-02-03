تعرف على فوائد صلة الرحم.. فيديو

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».





وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.





وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.





وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.





فوائد صلة الرحم:





١- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.

٢- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.

٣- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.

٤- زيادة للرزق.

٥- سببٌ في طول العمر والبركة فيه.

٦- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة.

٧- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.





طرق صلة الرحم





صلة الرحم تتم بطرق متعددة منها:





١- تبادل الزيارات.

٢- مشاركة الأفراح والأحزان.

٣- ردّ الأذى والسوء عنهم.

٤-تفقّد أحوالهم.

٥- إصلاح ذات بينهم عند وقوع المشاحنات والخصامات والبغضاء.

٦- احترام الكبير والعطف على الصغير.