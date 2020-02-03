من غير دايت.. 5 حيل تفقدك وزنك في أسرع وقت





ونصح موقع brightside بتجربة هذه الطرق السريعة التي تساعد على فقدان الوزن أسرع، وهي :





1- استبدال الأطعمة المصنعة والمحليات بالبدائل الصحية :





يقول العديد من الباحثين إن المنتجات التي تحتوي على مستويات عالية من السكر والمحليات الصناعية و الدهون تسبب إدمان الطعام وتناول المزيد منها ، عن طريق تحفيز التفاعلات الكيميائية في الجسم، و تحتوي الأغذية المصنعة في الغالب على كل تلك المواد، ولهذا السبب من المهم استبدالها بمنتجات صحية والتوقف عن تناول المحليات والتسالي الجاهز.









2- تناول وجبات صحية منتظمة

عليك الاكتفاء بوجبات صحية متوازنة بدلًا من تناول الطعام عدة مرات في اليوم و في أي وقت، فمثلًا يجب الحرص على وجبة الإفطار، وتحديد موعد للغداء والعشاء، وعدم تناول الطعام بين هذه الوجبات.









3- تغيير عاداتك الإجتماعية

فبدلًا من الخروج مع أصدقائك لتناول الطعام في أي مكان، يمكنك استبدال هذه الفكرة بأي فكرة أخرى لا تتضمن تناول الطعام ، مثل مشاهدة فيلم أو التنزه في مكان آخر.









4- ابتعد عن الأكلات العاطفية

فكلما كنت متوترًا أو قلقًا أو مزاجك سيئ، فذلك سيدفعك لتناول بعض الأطعمة غير الصحية مثل المأكولات الجاهزة و الحلوى وغيرها .









5- طبخ طعامك في المنزل

وبذلك ستستطيع التحكم في الملح و السكر والدهون، وهي أمور مرتبطة بزيادة الوزن أو خسارته.



