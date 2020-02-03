من غير دايت.. 5 حيل تفقدك وزنك في أسرع وقت

الوزن الزائد شبحًا يطارد الكثيرين، الذين يلجأون لاتباع أنظمة الريجيم المختلفة لخسارة الوزن، كذلك يمارسون الرياضة ويبتعدون عن تناول أطعمة معينة، لكن هناك بعض العادات اليومية التي إذا توقفت عنها ستساعدك على خسارة وزنك بشكل ملحوظ وفي وقت قصير.
ونصح موقع brightside بتجربة هذه الطرق السريعة التي تساعد على فقدان الوزن أسرع، وهي :
1- استبدال الأطعمة المصنعة والمحليات بالبدائل الصحية :
يقول العديد من الباحثين إن المنتجات التي تحتوي على مستويات عالية من السكر والمحليات الصناعية والدهون تسبب إدمان الطعام وتناول المزيد منها ، عن طريق تحفيز التفاعلات الكيميائية في الجسم، و تحتوي الأغذية المصنعة في الغالب على كل تلك المواد، ولهذا السبب من المهم استبدالها بمنتجات صحية والتوقف عن تناول المحليات والتسالي الجاهز.
2- تناول وجبات صحية منتظمة
عليك الاكتفاء بوجبات صحية متوازنة بدلًا من تناول الطعام عدة مرات في اليوم و في أي وقت، فمثلًا يجب الحرص على وجبة الإفطار، وتحديد موعد للغداء والعشاء، وعدم تناول الطعام بين هذه الوجبات.
3- تغيير عاداتك الإجتماعية
فبدلًا من الخروج مع أصدقائك لتناول الطعام في أي مكان، يمكنك استبدال هذه الفكرة بأي فكرة أخرى لا تتضمن تناول الطعام، مثل مشاهدة فيلم أو التنزه في مكان آخر.
4- ابتعد عن الأكلات العاطفية
فكلما كنت متوترًا أو قلقًا أو مزاجك سيئ، فذلك سيدفعك لتناول بعض الأطعمة غير الصحية مثل المأكولات الجاهزة و الحلوى وغيرها .
5- طبخ طعامك في المنزل
وبذلك ستستطيع التحكم في الملح و السكر والدهون، وهي أمور مرتبطة بزيادة الوزن أو خسارته.