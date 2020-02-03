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رياضة

الدوري المصري.. أسوان يفوز على الإسماعيلي 2-1

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:33 م
نادي أسوان
نادي أسوان
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي أسوان والإسماعيلي، بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

افتتح فادي فريد التسجيل لنادي أسوان، في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة من زميله إبراهيم القاضي، لينفرد بمحمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي ، وسط غياب من الرقابة الدفاعية لمدافعي الإسماعيلي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك التونسي فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 59، بعد متابعته لتسديدة زميله البديل محمد الشامي القوية ، محرزًا ثاني أهدافه مع الإسماعيلي منذ انضمامه للفريق الشهر الماضي.

وفي الدقيقة 68، تحصل اللاعب محمد عبدالمجيد على ضربة جزاء، بعد عرقلته من قبل محمد فوزي، ليتولى تسديدها بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني وهدف الانتصار لفريقه.

وفي الدقيقة 85، طرد حكم المباراة ، اللاعب محمد هاشم مدافع الإسماعيلي، بعد عرقلته لمحمد عبد المجيد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أسوان للنقطة 15، ليقفز للمركز الثاني عشر مؤقتًا، بينما توقف رصيد النادي الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز السابع.
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