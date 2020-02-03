أماكن الزحمة في الجيزة.. كوبري أكتوبر والمهندسين ومحور 26 يوليو

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية كثافات مرورية متوسطة ومرتفعة، بمناطق القاهرة والجيزة المختلفة.





حيث يشهد محور 26 يوليو ارتفاع في الكثافات المرورية في القادم من المهندسين مرورا بمناطق الزمالك، لا سيما ارتفاع احجام السيارات في اتجاه ميدان لبنان، وكثافات متوسطة في القادم من الطريق الدائري وحتى ميدان لبنان.





كما يشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز، كثافات مرورية بالاتجاهين، كذلك شارع جامعة الدول العربية حيث يشهد كثافات مرورية متوسطة بإتجاه سفنكس مع استقرار في الاتجاه الاخر.





فيما يشهد كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاهين القادم من وسط العاصمة والزمالك بإتجاه الدقى والمهندسين والعكس.





ويشهد شارع التحرير بالدقى كثافات مرورية مرتفعة بإتجاه كوبري الجلاء، مع استقرار الحالة المرورية في الاتجاه الاخر.





ويشهد شارع جامعة القاهرة كثافات مرورية بإتجاه ميدان الجيزة وينصح بإستخدام شارع السودان بديلا عنه حتى ميدان الجيزة.





كما ترتفع الكثافات المرورية على شارع الهرم من نصر الدين وحتى ميدان الجيزة مع استقرار الحالة المرورية بشارع فيصل.