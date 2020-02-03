البطولة «الأشرس» فى تاريخ أفريقيا

تترقب جماهير الزمالك والأهلى، فى مصر والوطن العربى، بشغف كبير، قرعة الدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، والتى تأتى وسط أحلام وطموحات جماهير القطبين بحصد اللقب الغالى وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية.

وشهد يوم السبت الماضى، استكمال عقد الأندية المتأهلة لدور ال8، حيث صعد فريقى النجم الساحلى والأهلى عن المجموعة الثانية، وجاء بطل تونس فى الصدارة برصيد 12 نقطة بفوزه على بلاتينيوم زيمبابوى 0/2، واحتل الأهلى المركز الثانى بـ 11 نقطة، إثر تعادله مع الهلال السودانى فى مباراة عصيبة وملتهبة بنتيجة 1/1.

وتأهل لنفس الدور، فريقى مازيمبى الكونغولى والزمالك من المجموعة الأولى، حيث احتل بطل الكونغو صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، فيما حل الزمالك ثانيًا برصيد 9 نقاط، وصعد من المجموعة الثالثة فريقى صن داونز المتصدر برصيد 14 نقطة والوداد البيضاوى فى مركز الوصافة برصيد 9 نقاط.

وتصدر الترجى التونسى حامل لقب أخر نسختين قمة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وحل الرجاء البيضاوى ثانيًا بنفس الرصيد، واعتلى الترجى قمة الترتيب بسبب نتيجة المواجهات المباشرة التى جاءت لصالح بطل تونس.

خلال القرعة، سيتم تصنيف الفرق المتأهلة إلى مستويين، حيث يضم المستوى الأول الأندية التى جاءت فى صدارة المجموعات، وهى بالترتيب مازيمبى الكونغولى، النجم الساحلى التونسى، صن داونز، الترجى، فيما يضم المستوى الثانى أندية الزمالك، الأهلى، الوداد، الرجاء.

وتنص لائحة الكاف على أن يواجه الفريق صاحب الصدارة فى مجموعته أى فريق من أصحاب المركز الثانى باستثناء وصيف مجموعته، ونفس الأمر بالنسبة لأى فريق احتل الوصافة، وبالتالى لن تكون هناك مواجهة لفريقين من نفس الدولة فى دور الثمانية.

ولأول مرة فى تاريخ بطولة دورى أبطال أفريقيا، يشهد الدور ربع النهائى تواجد 8 فرق تُعد الأبرز والأعرق فى قارة أفريقيا، وتتمتع بشعبية طاغية فى أنحاء القارة، كما توجت الفرق الثمانية باللقب القارى من قبل بمجموع 29 لقبًا، لتجعل من البطولة الحالية الأقوى والأشرس فى تاريخ القارة السمراء.

ويعد الأهلى الأكثر حصولًا على البطولة برصيد 8 ألقاب، وحقق الزمالك اللقب 5 مرات وبنفس الرصيد مازيمبى الكونغولى، ثم الترجى التونسى برصيد 4 ألقاب منهم لقبين فى أخر نسختين، بجانب الرجاء المغربى الفائز بالبطولة 3 مرات، والوداد مرتين، ثم النجم الساحلى، وصن داونز برصيد لقب لكل منهما.

إذن نحن على موعد مع مواجهات نارية، فى دور ال8، من البطولة الأقوى، فى تاريخ قارة أفريقيا، وتعد جميع المواجهات القادمة مهما كانت أطرافها بمثابة نهائى مبكر للبطولة، يفوز فيها الأفضل، ومن يستعد بشكل متميز للأدوار القادمة الأصعب والأشرس والأهم من يمتلك شخصية البطل ويقدم أداء قوى ومستوى ثابت ومتزن، سواء خارج أو داخل الديار وهى سمات تتوافر حتى الآن فى ثلاثة أندية فقط صن داونز ، مازيمبى، الترجى.