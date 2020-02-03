الدوري المصري .. قاعود يتقدم لإنبي في شباك المقاولون العرب

أحرز محمود قاعود لاعب نادي إنبي هدف التقدم لفريقه في مرمى شباك المقاولون في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري المصري .
شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين ولكن استطاع لاعبو إنبي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "27"،عن طريق اللاعب محمود قاعود من خلال رأسية قوية لتسكن شباك المقاولون العرب.
وأعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز .