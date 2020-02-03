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رياضة

الدوري المصري .. قاعود يتقدم لإنبي في شباك المقاولون العرب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:46 م
لاعبو نادي إنبي
لاعبو نادي إنبي
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حسام الحارتي
 أحرز محمود قاعود لاعب نادي إنبي هدف التقدم لفريقه في مرمى شباك المقاولون في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري المصري .

شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين ولكن استطاع لاعبو إنبي من إحراز الهدف الأول  في الدقيقة "27"،عن طريق اللاعب محمود قاعود من خلال رأسية قوية لتسكن شباك المقاولون العرب.


وأعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز .


حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين،  حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

 ومن جهة أخرى أعلن حلمي طولان عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب والذي جاء كالتالي  :-


علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمود قاعود، محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد.

 ويدخل المقاولون العرب المباراة محتلا المركز الثاني برصيد "32" نقطة بينما يتواجد نادي إنبي في المركز التاسع برصيد "20" نقطة "، من جدول ترتيب الجدول المصري 
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