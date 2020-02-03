AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصرية ترفض العودة من الصين.. والسبب غريب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية العربية تقريرا عن طالبة مصرية تعيش في الصين رفضت العودة إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا المميت في بلدة الصين الشعبية لخشيتها من إصابة أهلها بالفيروس.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس  كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و 791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.


ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أستراليا تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا)

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7

هل كورونا ينتقل من الإنسان إلى الطعام؟ إعلامية صينية تجيب.. فيديو

حقيقة إصابة الجالية المصرية فى الصين بفيروس كورونا.. فيديو

بعض الحالات لا تظهر عليها أعراض.. إعلامية صينية تعلن خبرا صادما عن كورونا

ترشيحاتنا

برشلونة يوضح حقيقة تجدد إصابة ديمبلي.. بيان رسمي

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

لا نخشي الأهلي ولا الزمالك.. مدرب صان داونز يكشف طريقة التعامل مع فرق شمال افريقيا

وزيرة الصحة لـ القادمين من الصين: الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها

بالأبيض والأزرق.. تعرف على لون الكمامة المناسبة لحمايتك من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلت بجسدها وبقيت ذكراها.. سيدة الغناء العربي أم كلثوم تحيا في قلوب عشاقها

أصغر مغتربة مصرية.. شيرين انتصرت على عادات الصعيد وثقافة الغرب

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور