مصرية ترفض العودة من الصين.. والسبب غريب





ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.





جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و 791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.









ويمكن أن يصيب فيروس " كورونا " الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

نشرت فضائية العربية تقريرا عن طالبة مصرية تعيش في الصين رفضت العودة إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا المميت في بلدة الصين الشعبية لخشيتها من إصابة أهلها بالفيروس.