وزيرة الصحة: قمنا بعمل محاكاة وترتيب الأدوار قبل هبوط الطائرة بساعتين.. فيديو

قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه بعد صدور التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، ونحن نعمل على اختيار مكان مناسب، فقررنا أن يكون هذا المكان مرسى مطروح.









وأضافت " هالة زايد " خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام على قناة تن ،:أننا بدأنا العمل مساء يوم الأربعاء وقمنا بعمل مكان للإخلاء يسع 700 شخص، وقمنا بتجهيز المستشفى بتجهيزات طبية كما أنه يحتوى على 12 عيادة لجميع التخصصات، وقمنا بعمل كل ذلك في 48 ساعة.





وأوضحت هالة زايد ، أن مصر لم تمر بمثل هذا الأمر مسبقا، كما أن الناس التي ستعمل لم تر بعضها مسبقا، وبالتالي قمنا بعمل محاكاة وقمنا بتدريبهم سواء كان من أطباء الحجر الصحى أو من العاملين بوزارة الصحة.





وتابعت هالة زايد، أن اليوم قمنا بعمل المحاكاة وقمنا بترتيب الأدوار قبل هبوط الطائرة بساعتين.





واستكملت هالة زايد ، أن الطائرة القادمة كان على متنها 302 شخص منهم 11 طفلا رضيعا غير الأطفال ومعظم القادمين أسر.















