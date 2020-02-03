خبير: استغلال أزمة كورونا ضرورة لدعم التنافسية وخفض أسعار الغاز مطلوب

طالب أحمد معطي، خبير أسواق المالية والمدير القطري بإحدي الشركات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وزارات المجموعة الاقتصادية بضرورة استغلال أزمة فيروس كرونا؛ لدعم الاقتصاد القومي وزيادة تنافسيته.

وأوضح في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أن العالم الآن أصبح يعاني من نقص الاستيراد للمنتجات و السلع علي المستوي العالمي بعد أزمة تفشي فيروس كرونا، موضحا أنه يمكن لمصر أن تدبر احتياجات الأسواق العالمية من بعض المنتجات حتي وأن تم تصديرها بأسعار باهظة الثمن في ظل ارتفاع معدلات الطلب العالمي مقابل انخفاض العرض.

وأشار إلي أن مرور الفرص غير المقتنصة من شأنه ارتفاع معدلات التضخم في مصر مرة أخري بعد قلة العرض وزيادة معدلات الطلب، موضحا أن فيروس كرونا تسبب في قطع السلع و المنتجات الصينية المنتجة بمقاطعة ووهان والتي تغطي ما بين 64 حتي 67% من الانتاج الصيني عالميا بما يعادل نحو ثلثي انتاجها.

وأضاف أن تعزيز التنافسية للانتاج القومي يتطلب تدخل الحكومة لإعداد استراتيجية تتضمن تخفيض أكثر لأسعار الفائدة للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات وتمويلها عبر القروض والتسهيلات الإئتمانية وهو ما يرفع أرباح الجهاز المصرفي ويوفر فرص العمل والنمو، بالإضافة للعمل علي وضع آلية لتسعير الغاز والوقود و الكهرباء الموجه لتشغيل المصانع وبيعها بأسعار تتوافق مع ما هو متعارف عالميا بما يساوي 1.8 دولار للوحدة الحرارية من الغاز.

وأشار إلى أنه رغم تدني أسعار الغاز عالميا ونجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتوجهها للتصدير، إلا أنه يتم بيع الوحدة الحرارية منها بما يساوي 5 دولارات وهو لا يتوافق مع ما هو متعارف به عالميا، ومن شأنه التأثير علي المنتجات الأكثر استهلاكا للوقود ويسهم في رفع تكلفة انتاجها علي المستثمرين.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت إن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا في نتائج مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 مقارنة بمؤشر عام 2018، حيث احتلت مصر المركز 93 من ضمن 141 دولة لعام 2019، مشيرة إلي ، أن مصر حققت تقدمًا في 8 محاور أساسية، بالإضافة للتحسن في 53 مؤشرًا فرعيًا، وترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الخاص بمحور المؤسسات.

وذكرت أن السعيد مصر تقدمت 4 مراكز لتحتل المرتبة 52 عام 2019، في ملف البنية التحتية مقارنة بالمرتبة 56 عام 2018، موضحة أن المحور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 53 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 71 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزًا، لافتة إلى تقدم مصر 17 مركزًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018.