أحمد موسى: أبو العينين تعرض للتهديد من الإخوان للتنازل عن مصانعه لكنه صمد ولم يغلقها حبا في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار الرئيس السيسي بدعم المصانع والكيانات الاقتصادية المتعثرة عظيم وأبناء القطاع تحملوا الكثير.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ، تعرض للـ تهديد من الإخوان للتنازل عن مصانعه، وتم الضغط عليه لترك مصانعه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "و على الرغم من ذلك استمر في العمل ولم يغلق مصانعه حبا فى الدولة المصرية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه في عام 2011 تم ضرب السياحة وتم إغلاق 4500 مصطع وتم سرقة ونهب بعض المصانع، وتدهورت أحوال الصناعة في 2011 نتيجة الفوضى والخراب".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كان هناك خسائر بالمليارات في قطاع الصناعة، وتم غلق العديد من المصانع وإهدار آلاف فرص العمل".



