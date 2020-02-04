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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الأوراق المالية لـ2.1 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:10 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

ارتفع إجمالي الأوراق المالية للبنوك في نوفمبر الماضي إلي 2.1 تريلون جنيه مقابل 2.022 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بفارق 98 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.995 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 105 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي محفظة الأوراق المالية بقطاع الحكومة بلغت 1.93 تريليون جنيه في نوفمبر السابق مقابل 1.924 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام

ووصل الأوراق المالية للقطاع العام بنحو 317 مليون جنيه مقابل 325 مليون جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ315 مليون جنيه في سبتمبر 2019

وبلغ الأوراق المالية للقطاع الخاص لـ 88.632 مليار جنيه مقابل 85.3 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 85.962 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام

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