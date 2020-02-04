حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي في حفلها بالمكسيك.. فيديو

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ، انستجرام ، الفيديو والذى حرصت فيه هيفاء وهبي ان توثق اللحظة ، وهي تنتابها حالة من الرعب والخوف.





و كتبت على الفيديو: "بعد الحفلة، فجأة دخل علينا هيدا الشي ، يلي أول مرة بشوفو ، وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطروا عليه ، ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعا أنا ما بتوصى ، صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟".





واتضح من الفيديو ، ان الحيوان الذى هاجم هيفاء ، وهبى يسمى " راكون" وهو حيوان بري.





نشرت الفنانة هيفاء وهبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وتحديدا على خاصية الـ"استوري"كشفت فيه عن حيوان غريبهاجمها فى غرفتها أثناء تواجدها فى المكسيك؛ لتقديم حفلها الأخير.