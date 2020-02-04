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فن

حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي في حفلها بالمكسيك.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:30 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هيفاء وهبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وتحديدا على خاصية الـ"استوري"، كشفت فيه عن حيوان غريب، هاجمها فى غرفتها أثناء تواجدها فى المكسيك؛ لتقديم حفلها الأخير. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام، الفيديو والذى حرصت فيه هيفاء وهبي ان توثق اللحظة، وهي تنتابها حالة من الرعب والخوف. 

وكتبت على الفيديو: "بعد الحفلة، فجأة دخل علينا هيدا الشي، يلي أول مرة بشوفو، وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطروا عليه، ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعا أنا ما بتوصى، صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟".

واتضح من الفيديو، ان الحيوان الذى هاجم هيفاء، وهبى يسمى "راكون" وهو حيوان بري.

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