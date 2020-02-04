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أخبار العالم

ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين عن ولاية أيوا في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزا، بين تكتلات الجمهوريين في ولاية أيوا، للترشح في انتخابات الرئاسة 2020، حيث سحق منافسيه. 

وفاز ترامب في انتخابات الجمهوريين بنسبة 97% من الأصوات و 8% من الدوائر الانتخابية، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. 

وحقق النائب السابق عن ولاية إلينوي جو والش 1.4 في المائة من الناخبين ، وحصل بيل ويلد السابق على ولاية ماساتشوستس على 1.2 في المائة.

وانطلقت الانتخابات في مجالس ولاية أيوا الأمريكية، ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ من أجل اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وأجرت فضائية "ان بي سي نيوز" استطلاعا، كشف عن رغبة 63% من المشاركين، في اختيار مرشح قادر على هزيمة ترامب، بينما يرغب 35% في وجود مرشح لديه موقف قوي في القضايا الرئيسية. 

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
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