انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية

انطلقت الانتخابات في مجالس ولاية أيوا الأمريكية، ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ من أجل اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية





وأجرت فضائية "ان بي سي نيوز" استطلاعا، كشف عن رغبة 63% من المشاركين، في اختيار مرشح قادر على هزيمة ترامب، بينما يرغب 35% في وجود مرشح لديه موقف قوي في القضايا الرئيسية.





وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.





وباشر ترامب، حملة إعادة انتخابه، منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي، والاتفاقات التجارية التي أبرمها، ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.



