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أخبار العالم

ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:34 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وندد الرئيس الأمريكي - وفقا لقناة "الحرة " الأمريكية اليوم الجمعة - بما وصفه "جنون اليسار الراديكالي"، قائلا، أمام حشد في ولاية أيوا "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم".

وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.

واعتبر ترامب -في مهرجان انتخابي للرئيس دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين من هذه الولاية- أن محاكمته الجارية في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله، مجرد مهزلة من تدبير الديمقراطيين، متوعدا بهزيمتهم في صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر.
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