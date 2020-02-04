وفاة أول حالة بسبب فيروس كورونا في هونج كونج

أعلنت هونج كونج أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ، لتكون ثاني حالة خارج الصين، عقب وفاة حالة في الفلبين.





وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.





ونقل موقع المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي على الإنترنت عن رئيسته نانسي ميسونير: "هذه هي الحالة الثانية التي ينتقل فيها المرض من شخص إلى آخر في الولايات المتحدة ونتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر وسط القريبين من المرضى."





وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 11 شخصا.



