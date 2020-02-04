طبيب صيني يكشف مفاجأة: الحكومة كانت على علم بـ كورونا منذ ديسمبر 2019

، في 30 ديسمبر من العام الماضي، وذلك عقب تشخيص 7 حالات من سوق المأكولات البحرية في ووهان، وعزلهم. فجر طبيب صيني، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا





لي وين ليانج ، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، إنه وفق الاختبار الذي شاهده، فإن فيروس كورونا عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات ، تتضمن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة "السارس". وقال الطبيب الذي يدعى





ويقول الطبيب لي وين ليانج، إنه ابلغ زملائه الأطباء بهذا الأمر، وطالبهم بتحذير أقربائهم، إلا أن رسالته انتشرت، واتهمته الشرطة في ذلك الوقت بترويج الشائعات.





وحاولت الشرطة في البداية إخفاء الأمر؛ إلا أنه انتشر عقب ذلك ، وتسبب في وفاة 425 حالة حتى الآن وإصابة الألاف من بينهم "لي" نفسه.





وظهر "لي" من سرير العناية المركزة في مستشفى، حيث تأكدت إصابته بالفيروس، ما تسبب في حالة غضب كبيرة لدى الشعب؛ بسبب تأخر الحكومة في تحذير العامة، للتعامل مع الفيروس المميت.