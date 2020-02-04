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أخبار العالم

طبيب صيني يكشف مفاجأة: الحكومة كانت على علم بـ كورونا منذ ديسمبر 2019

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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شريف سيد
فجر طبيب صيني، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا، في 30 ديسمبر من العام الماضي، وذلك عقب تشخيص 7 حالات من سوق المأكولات البحرية في ووهان، وعزلهم. 

وقال الطبيب الذي يدعى لي وين ليانج، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، إنه وفق الاختبار الذي شاهده، فإن فيروس كورونا عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات، تتضمن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة "السارس". 

ويقول الطبيب لي وين ليانج، إنه ابلغ زملائه الأطباء بهذا الأمر، وطالبهم بتحذير أقربائهم، إلا أن رسالته انتشرت، واتهمته الشرطة في ذلك الوقت بترويج الشائعات. 

وحاولت الشرطة في البداية إخفاء الأمر؛ إلا أنه انتشر عقب ذلك، وتسبب في وفاة 425 حالة حتى الآن وإصابة الألاف من بينهم "لي" نفسه. 

وظهر "لي" من سرير العناية المركزة في مستشفى، حيث تأكدت إصابته بالفيروس، ما تسبب في حالة غضب كبيرة لدى الشعب؛ بسبب تأخر الحكومة في تحذير العامة، للتعامل مع الفيروس المميت.
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