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حوادث

الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية للصغير.. النقض توضح عقوبة الحالة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:17 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها حق الزوج في ضم صغيرة إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ حكم الرؤية .


لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملًا بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها. (الطعن رقم 215 لسنة 63 جلسة 1994/05/17 س 45 ع 1 ص 857.
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