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حوادث

سرقة 40 جهاز تابلت بمدرسة ثانوي في أسيوط

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:40 ص
سرقة
سرقة
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إيهاب عمر
تكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة 40 جهاز تابلت خاصين لطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العتامنه الثانوية بمركز منفلوط.
 

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط، بورود بلاغ لمركز شرطة منفلوط، من إدارة منفلوط التعليمية، بسرقة 40 جهاز تابلت تعليمى لطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العتامنة.

وانتقل فريق من مباحث مركز منفلوط إلى مدرسة العتامنة وجرى تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض سرقة 40 جهاز تابلت من داخل المدرسة، وجرى تحرير محضر اللازم.
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