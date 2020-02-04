سرقة 40 جهاز تابلت بمدرسة ثانوي في أسيوط

تكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة 40 جهاز تابلت خاصين لطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العتامنه الثانوية بمركز منفلوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط، بورود بلاغ لمركز شرطة منفلوط، من إدارة منفلوط التعليمية، بسرقة 40 جهاز تابلت تعليمى لطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العتامنة.



