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أخبار العالم

كوشنر يطلع مجلس الأمن على خطة السلام الأمريكية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:43 ص
كوشنر يطلع مجلس الأمن
كوشنر يطلع مجلس الأمن على الخطة الأمريكية
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سمر صالح

كشف مسؤول أمريكي ، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، سيطلع سفراء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس القادم على تفاصيل خطة التسوية الأمريكية بالشرق الأوسط.

 

وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الخميس لعرض خطتها للتسوية في الشرق الأوسط، قبل أيام من توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الخطة أمام المجتمع الدولي.

وقوبلت الخطة بمواقف متضاربة، إذ رفضها الفلسطينيون، بينما رحبت إسرائيل بقرار ترامب الاعتراف بضمها مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن ومنحها القدس الموحدة عاصمة دائمة.

 

وقال السفير البلجيكي مارك بيكتسين دو بيتسويرف، الذي تتولى بلاده في فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إنه ينتظر تلقي طلب فلسطيني رسمي لعقد جلسة لمجلس الأمن في 11 فبراير بشأن خطة التسوية الأمريكية بحضور ابو مازن.

 

وأشار الفلسطينيون إلى أنهم يعتزمون خلال زيارة عباس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، بواسطة تونس، العضو غير الدائم في المجلس.

 

وكوشنر هو معد خطة السلام التي كشفها ترامب قبل أسبوع تقريبا ورفضتها جامعة الدول العربية السبت ثم منظمة التعاون الإسلامي الاثنين.

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