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فن

ليالينا.. خالد الصاوي شقيق إياد نصار فى رمضان 2020

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:48 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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شيري نبيل
يجسد خالد الصاوى  فى مسلسل "ليالينا" دور شقيق إياد نصار خلال أحداث المسلسل، ويعمل دكتور فى الفلسفة طوال الأحداث، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020.

 وتدور أحداث العمل فى فترة الثمانينيات، فى إطار إجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "ليالينا" بطولة النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويًا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
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