ليالينا.. خالد الصاوي شقيق إياد نصار فى رمضان 2020

يجسد خالد الصاوى فى مسلسل "ليالينا" دور شقيق إياد نصار خلال أحداث المسلسل، ويعمل دكتور فى الفلسفة طوال الأحداث، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020.





وتدور أحداث العمل فى فترة الثمانينيات، فى إطار إجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.





مسلسل "ليالينا" بطولة النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى.



