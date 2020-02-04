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توك شو

شاهد.. ألسنة اللهب تلتهم معملي غاز في سوريا بعد قصفهما

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:08 م
ألسنة اللهب تلتهم
ألسنة اللهب تلتهم معملي الغاز في سوريا بعد قصفها
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع مصور لألسنة اللهب وهي تلتهم معملي غاز في سوريا بعد قصفهما.


وقالت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الثلاثاء، إن قذائف سقطت على محطة غاز الريان، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي.


وأضافت أنه أمكن "السيطرة على الحريق الذي نشب في محطة غاز الريان، وعناصر الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ولا أضرار في معمل غاز إيبلا".


ولم يتضح على الفور ما إن كان الإنتاج قد تأثر، وأفادت مراسلة "الإخبارية" بأن معمل غاز إيبلا لم يتعرض لأضرار.

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