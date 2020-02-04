إجراء الكشف الطبى لـ 1882 مواطنا بالقافلة المجانية بالغوالية فى أسوان.. صور

نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية ، استمرت أعمالها على مدار يومين، ونجحت في إجراء الكشف المجاني لـ ١٨٨٢ مواطنًا من أهالي قرية الغوالية التابعة لمركز إدفو.







أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) ، مضيفا أن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.





وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.





وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من ٤٢٦ سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.