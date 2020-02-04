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الصحة العالمية تعلن نبأ مهما عن فيروس كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:36 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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فرح علاء الخولي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لا يمثل وباء عالميًا، وفقا لما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» منذ قليل، في خبر عاجل.


وكشف تقرير إحصائي لمنظمة الصحة العالمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا القاتل طبقًا لآخر تحديث عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 11821 بالصين فقط بالإضافة إلى ظهور حالات إصابات بـ 23 دولة أخرى من دول العالم بفيروس كورونا.


وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن هناك 11821 حالة بالصين 17 حالة إصابة باليابان و12 حالة بكوريا الجنوبية و6 حالات بفيتنام و16 حالة بسنغافورة و12 حالة إصابة بأستراليا.


وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه ظهرت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا وحالة واحدة بكامبوديا وحالة إصابة بالفلبين و19 حالة إصابة بتايلاند وحالة إصابة بنيبال وحالة بسيرلانكا وحالة واحدة بالهند و7 حالات بالولايات المتحدة الأمريكية و4 حالات بكندا و6 حالات بفرنسا وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بفنلندا و7 حالات إصابة بألمانيا وحالتين بإيطاليا وحالتين بروسيا وحالة بإسبانيا وحالة إصابة بالسويد وحالتين بالمملكة المتحدة و4 حالات بالإمارات بإجمالى 11953 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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