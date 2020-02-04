AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة المواقف النبيلة | إسعاد يونس تنعى نادية لطفى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:00 م
اسعاد يونس
اسعاد يونس
Advertisements
شروق حمدى
نعت الفنانة إسعاد يونس الراحلة نادية لطفى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس صورة للراحلة نادية لطفى وعلقت عليها قائلة: "وداعا نادية لطفى .. وداعا شقراء السينما العربية".

وتفاعل متابعو إسعاد يونس مع الصورة معلقين: "الله يرحمها و يغفرلها , كانت جميلة قلبا و قالبا , انا لله و انا اليه راجعون".

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفى الذى ترقد به بعد صراع مع المرض.

وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامى جمال يوجه رسالة لـ إسعاد يونس قبل الظهور فى صاحبة السعادة ويقبل رأسها

يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ نادية لطفى .. فيديو

في العناية المركزة.. أشرف زكي ينفى وفاة نادية لطفي

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

وداعا يا ملاك الشاشة.. نادية لطفي تتصدر تويتر

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تنعى نادية لطفى

ترشيحاتنا

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

مفاجأة .. رئاسة الكاف ضربة هاني أبو ريدة الجديدة

أمير عزمي يهاجم إدارة الزمالك بسبب طارق يحيى.. اعرف الحكاية

الدرجات من 100 فقط .. تعديل جديد في النسخة المعلنة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

تعرف على سعر السيارة الكهربائية وموعد طرحها فى السوق

قاتلة ابن اختها بالقليوبية: سمعته وحشة وكان بيهددنى.. ورمينا الجثة فى الشارع بعد ما خلصنا عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة