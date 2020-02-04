تعرف على موعد جنازة نادية لطفي

توفيت داخل المستشفي الذى كانت ترقد به بعد صراع مع المرض.

من هي نادي لطفي؟

نادية لطفي من مواليد حي عابدين بـالقاهرة في الثالث من يناير عام 1937، وقفت على مسرح المدرسة في العاشرة من عمرها لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بـ(مصر) عام 1955.





تزوجت نادية لطفي من جارها الضابط البحري، وشاركت في العمل السياسي لجانب عملها الفني.





مشوار نادية لطفي الفني

مارست نادية لطفي العديد من الهوايات كان أولها الرسم، ثم نتقلت منه إلى التصوير الفوتوغرافي والكتابة، إلى أن عادت إلى موهبتها بالتمثيل حين اكتشفها المخرج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958.



