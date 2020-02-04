تعرف على موعد جنازة نادية لطفي

تقرر إقامة جنازة الفنانة نادية لطفي ظهر غد، الأربعاء، بمسجد مستشفى المعادي العسكري.
كانت الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، توفيت داخل المستشفي الذى كانت ترقد به بعد صراع مع المرض.
وتعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.
وفاة نادية لطفي بعد تعرضها لنزلة شعبية
وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.
من هي نادي لطفي؟
نادية لطفي من مواليد حي عابدين بـالقاهرة في الثالث من يناير عام 1937، وقفت على مسرح المدرسة في العاشرة من عمرها لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بـ(مصر) عام 1955.
تزوجت نادية لطفي من جارها الضابط البحري، وشاركت في العمل السياسي لجانب عملها الفني.
مشوار نادية لطفي الفني
مارست نادية لطفي العديد من الهوايات كان أولها الرسم، ثم نتقلت منه إلى التصوير الفوتوغرافي والكتابة، إلى أن عادت إلى موهبتها بالتمثيل حين اكتشفها المخرج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958.
ومن أهم أعمال نادية لطفي الفنية: الناصر صلاح الدين، والسبع بنات، والخطايا، وأبي فوق الشجرة، والمومياء.