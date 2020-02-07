فيديوجراف.. قائمة مسلسلات رمضان 2020

رمضان 2020، بعرض 14 مسلسلا هي إجمالي حصيلة مسلسلات رمضان هذا العام، وبنسبة أقل في العدد من العام الماضي، لتبدأ المواجهة والمنافسة بين نجوم الموسم. ، بعرضهي إجمالي حصيلةهذا العام، وبنسبة أقل في العدد من العام الماضي، لتبدأ المواجهة والمنافسة بين





الزعيم عادل إمام من تصوير مسلسل "فلانتينو"، والذي كان من المقرر أن يعرض رمضان الماضي، ولكنه تعرض التأجيلات بسبب الأزمة الصحية التي كان يعاني منها الزعيم. وانتهىمن تصوير مسلسل، والذي كان من المقرر أن يعرضالماضي، ولكنه تعرض التأجيلات بسبب الأزمة الصحية التي كان يعاني منها الزعيم.





مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي. يجسد الزعيم ضمن أحداث، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.







