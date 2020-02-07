فيديوجراف.. قائمة مسلسلات رمضان 2020

رمضان 2020، بعرض 14 مسلسلا هي إجمالي حصيلة مسلسلات رمضان هذا العام، وبنسبة أقل في العدد من العام الماضي، لتبدأ المواجهة والمنافسة بين نجوم الموسم.
وانتهى الزعيم عادل إمام من تصوير مسلسل "فلانتينو"، والذي كان من المقرر أن يعرض رمضان الماضي، ولكنه تعرض التأجيلات بسبب الأزمة الصحية التي كان يعاني منها الزعيم.
يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
ولمزيد من التفاصيل حول قائمة مسلسلات رمضان 2020 تابعوا الفيديو جراف التالى.