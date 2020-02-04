وفاة نادية لطفي.. ماذا طلبت من والدتها أثناء حرب فلسطين

توفيت الفنانة القديرة نادية لطفي، صباح اليوم، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.





وقالت الفنانة نادية لطفي في لقاء تلفزيوني لها أنها طلبت من والدتها ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين قائلة: " اندلعت حرب فلسطين وأنا صغيرة ولكن كنت اردد أغنية "فتاة من فلسطين" للفنانة سعاد محمد، وطلبت من والدتي ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين.







