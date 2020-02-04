وفاة نادية لطفي.. ماذا طلبت من والدتها أثناء حرب فلسطين

توفيت الفنانة القديرة نادية لطفي، صباح اليوم، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.
وقالت الفنانة نادية لطفي في لقاء تلفزيوني لها أنها طلبت من والدتها ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين قائلة: " اندلعت حرب فلسطين وأنا صغيرة ولكن كنت اردد أغنية "فتاة من فلسطين" للفنانة سعاد محمد، وطلبت من والدتي ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين.
وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.
وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.