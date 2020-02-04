AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة نادية لطفي.. ماذا طلبت من والدتها أثناء حرب فلسطين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:22 م
نادية لطفي
نادية لطفي
Advertisements
قسم الفن
توفيت الفنانة القديرة نادية لطفي، صباح اليوم، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

وقالت الفنانة نادية لطفي في لقاء تلفزيوني لها أنها طلبت من والدتها ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين قائلة: " اندلعت حرب فلسطين وأنا صغيرة ولكن كنت اردد أغنية "فتاة من فلسطين" للفنانة سعاد محمد، وطلبت من والدتي ارتداء ملابس الهلال الأحمر أثناء حرب فلسطين.


وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

بعد رحيل نادية لطفي.. اتخذت موقفا سياسيا جريئا ضد الاجتياح الإسرئيلي لـ لبنان

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تنعى نادية لطفى

وداعا نادية لطفي.. قصة اسمها وحكايتها مع مخرج قدمها لأول مرة على الشاشة

صاحبة المواقف النبيلة | إسعاد يونس تنعى نادية لطفى

تعرف على موعد جنازة نادية لطفي

ترشيحاتنا

بالأحمر النارى .. ياسمين صبرى تشعل انستجرام

الدرجات من 100 فقط .. تعديل جديد في النسخة المعلنة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

أنا عايش فى رعب.. عمرو وهبة: مراتي بتتكلم وتتخانق وهي نايمة وفي مرة هسجل لها.. فيديو

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

مناضلة قاومت إسرائيل| نادية لطفي.. معلومات لا تعرفها عن الصعيدية الحسناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق القهوة.. طريقة تحضير مشروب شتوي بنكهة الكوفي

سفير البحرين بالقاهرة يلتقي رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول

شاهد.. كيا ريو 2021 الجديدة أثناء اختبارها.. صور