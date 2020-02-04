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اقتصاد

محطة مياه شبين الكوم تحصل على الشهادة الدولية TSM للمرة الثالثة‎

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:39 م
محطة مياه
محطة مياه
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آمنة عبدالعظيم
اعلن المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حصول محطة مياه شبين الكوم اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٠ على شهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة و المعتمدة دوليًا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

واوضح،  أن هذه الشهادة معتمدة دوليًا وتمنح من خلال التفتيش على ٥ اقسام بالمحطة وهم ( الموارد البشرية - السلامة والصحة المهنية _ التشغيل - الصيانة - المعامل والجودة ) للتأكد من أن المحطة مستوفاه ومطابقة لإشتراطات شهادة الإدارة الفتية المستدامة. 

واشار، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لديها عدد ( ٩ ) محطات مياه حائزة على الشهادة الدولية وكذلك عدد ( ٣ ) محطات لمعالجة الصرف الصحي . 

وأضاف نجيب، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن . 

ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركة بوجه عام والعاملين بمنظومة ال TSM بشكل خاص على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه، صرح مهندس عمرو عادل محمد مدير إدارة التفتيش لل TSM بالشركة القابضة بالبدء في إجراءات التحول الرقمي للتفتيش على المحطات ليتم التفتيش بعد ذلك عن بعد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأضاف أن الشهادة تمنح بعد  التفتيش على جميع اقسام المحطة وتشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا وكذلك معايير الرقابة وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن .
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