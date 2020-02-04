تخفيض إضافي في أسعار شيري أريزو chery arrizo 5.. صور

في ظل موجة تخفيض أسعار السيارات في مصر في الفترة الأخيرة, أعلن وكيل سيارات شيري في السوق المصري إجراء تخفيضات في أسعار موديلات شيري أريزو 5 المصنعة محليًا في مصر لتكون في مواكبة المنافسين الأخرين الذين أعلنوا تخفيضات في أسعار طرازاتهم في السوق.
وانخفض سعر السيارة chery arrizo 5 حتى 5000 آلاف جنيه كالتالي:
chery arrizo 5 بيزلاين مانيوال بسعر 169 ألف بدلًا من 171.900 ألف جنيه بتخفيض 3000 جنيه تقريبًا
chery arrizo 5 بيزلاين أوتوماتيك بسعر 189 ألف جنيه بدلًا من 192.900 ألف جنيه بتخفيض 4000 جنيه تقريبًا
chery arrizo 5 هاي لاين بسعر 202.900 ألف جنيه بدلًا من 207.900 ألف جنيه بتخفيض بواقع 5000 جنيه.
وكانت السيارة شيري أريزو 5 قد طرحت في منتصف العام الماضي في مصر بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر بقوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات حيث تنقل القوة للعجلات
الأمامية للسيارة عبر الناقل بما يوفر امكانية تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية .