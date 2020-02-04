AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أذرع أردوغان في ليبيا وسوريا.. ماذا تعرف عن شركة "صادات" التركية؟

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:28 م
شركة صادات
شركة صادات
Advertisements
عبدالله قدري
تحدثت تقارير إعلامية عن دور مشبوه لشركة " صادات" التركية في تدريب عناصر إرهابية مسلحة تدعم مخططات الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ومطامعه في الجارة الغربية لمصر ليبيا.

وقالت إذاعة مونت كارلو الدولية إن أردوغان يحاول فرض سيطرته وبسط أذرعه العسكريَّة والاستشارية على معظم القطاعات الحيوية في ليبيا تحت مسمى مساندة حكومة السراج، من خلال شركة " صادات " وهي شركة أمن تركية تعمل في مجال الاستشارات العسكرية لتقديم النصائح والاستشارات العسكرية لحكومة السراج.

ووصفت صحف معارضة لأردوغان شركة الاستشارات الأمنية التركية بأنها ميليشات أردوغان أو الحرس الثوري التركي الذي يحقق مطامعه، وذلك على غرار الحرس الثوري الإيراني.

وحسب المعلومات الرسمية المتاحة على الموقع الرسمي للشركة، فإن شركة صادات المساهمة هي الشركة الأولى والوحيدة في تركيا التي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي.

وتأسست الشركة من قبل 23 ضباط وصف ضباط متقاعدين من  مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة العميد المتقاعد عدنان تانريفردي، وبدأت الشركة تداول عملها بعد أن تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية التي نشرت بتاريخ 28 فبراير 2012 ذات الرقم 8015.

وتقول تقارير إعلامية عدنان تانري فيردي، هو أحد اللواءات المتقاعدين تربطه علاقات قوية مع أردوغان ويعمل حاليا أحد مستشاريه العسكريين والذي اقترح على أردوغان بأن يعدّل القوانين في تركيا لكي يسمح لشركات الأمن الخاصة بصلاحيات أكثر من حيث حمل السلاح واستخدامه خلال الفترة المقبلة، وكذلك فإن اللواء التركي عدنا معروف بميله للتنظيمات المتطرفة.

وقالت قناة العربية نقلا عن موقع ديكان التركي، إن شركة  صادات قامت بتأمين غطاء أمني وسياسي لإرهابيين ليبيين، شاركوا في تهريب مقاتلين ومرتزقة إلى سوريا وأوروبا، للقيام بعمليات إرهابية، ويدعم ذلك تقرير لمركز ستوكهولم للحريات لفت إلى دور الشركة التركية المشبوه في عمليات نقل أسلحة وإرهابيين ومرتزقة.

ووفق الموقع الرسمي للشركة، تهتم صادات تسهيلات وتدريبات  للحرب الغير نظامية، وتقوم بتدريب عناصر هذه التشكيلات على أنشطة الكمائن والإغارة وإغلاق الطرق والتدمير والتخريب وعمليات الإنقاذ والإختطاف وعلى العمليات المضادة لكل ذلك.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سادات.. حرس أردوغان الثوري وجيشه الخفي للحرب في ليبيا

على غرار بلاك ووتر.. نورديك مونيتور: تركيا تجهز ميليشيات للقتال في ليبيا

أحمد موسى يكشف تفاصيل إنشاء شركة تركية لإعادة تنظيم الجيوش في 10 دول إسلامية

وكلاء حرب.. إرسال قوات نظامية والاستعانة بميليشيات سورية ومقاتلين من السادات والاعتماد على الطوارق.. 4 خيارات أمام أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا

شكري شيخاني يكتب: قوة الحق... وحق القوة

أردوغان في ورطة.. عقوبات مرتقبة على مسئولين أتراك بسبب التدخل في ليبيا

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب فنزويلا

لن يأتي الزمان بمثلك فنيا وإنسانيا.. إلهام شاهين تنعى نادية لطفي

تفاصيل المكالمة الأخيرة بين نادية لطفي وشهيرة

مدرب شروزبري: خسرنا نصف مليون إسترليني بسبب قرار يورجن كلوب

طالب يقتل عاملا بدار السلام بسبب ذراع بلاي ستيشن

فيديوجراف.. إنشاء أول طريق خرساني مخصص للسيارات النقل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

لأول مرة.. مرسيدس تطلق مايباخ suv طزار maybach gls 600.. شاهد

الثدي والرئة والقولون.. تعرف على أكثر 10 أنواع السرطان شيوعا