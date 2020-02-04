مضيفة "رحلة الإنسانية": قمت بارتداء زي الطيران وبعدها صعدت على متن الطائرة.. فيديو

قالت هبة عاطف مضيفة "رحلة الإنسانية"،: إنني كنت سعيدة جدا وهذه اول رحلة أقوم بها وقمت بارتداء زى الطيران وبعدها صعدت على متن الطائرة .
وأضافت هبة عاطف خلال لقائها في برنامج أخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: أنني في كلية الإعلام الدفعة الثالثة قسم الإذاعة والتليفزيون كما انني اقوم بدراسة مواد تساعدني ان اكون مذيعة محترفة.
وقالت: أنني أتمني أن أكون مذيعة وممثلة كما انني احب مجال الإعلام جدا .
وتابعت هبة عاطف ، أن الإعلام جزء من التمثيل كما أنني أنجح كل عام بتفوق، مشيرة أن من يقوم بتشجيعي هي امي وابي واخواتي واصدقائي في المدرسة والجامعة .