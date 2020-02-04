مضيفة "رحلة الإنسانية": قمت بارتداء زي الطيران وبعدها صعدت على متن الطائرة.. فيديو

وقالت: أنني أتمني أن أكون مذيعة وممثلة كما انني احب مجال الإعلام جدا .

وتابعت

، أن الإعلام جزء من التمثيل كما أنني أنجح كل عام بتفوق، مشيرة

أن من يقوم بتشجيعي هي امي وابي واخواتي واصدقائي في المدرسة والجامعة .