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توك شو

مضيفة "رحلة الإنسانية": قمت بارتداء زي الطيران وبعدها صعدت على متن الطائرة.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:53 م
هبة عاطف
هبة عاطف
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إبراهيم القادري
قالت هبة عاطف مضيفة "رحلة الإنسانية"،: إنني كنت سعيدة جدا وهذه اول رحلة أقوم بها وقمت بارتداء زى الطيران وبعدها صعدت على متن الطائرة  .

وأضافت هبة عاطف خلال لقائها في برنامج أخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: أنني في كلية الإعلام الدفعة الثالثة قسم الإذاعة والتليفزيون كما انني اقوم بدراسة مواد تساعدني ان اكون مذيعة محترفة.

وقالت: أنني أتمني أن أكون مذيعة وممثلة كما انني احب مجال الإعلام جدا  .

وتابعت  هبة عاطف ، أن الإعلام جزء من التمثيل كما أنني أنجح كل عام بتفوق، مشيرة  أن من يقوم بتشجيعي هي امي وابي واخواتي واصدقائي  في المدرسة والجامعة .



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