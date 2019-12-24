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سفير الطفولة: الأطفال أصحاب الهمم يستطيعون فعل كل شيء وقادرون على إنجاز الكثير من المهام..فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:15 م
مهند عماد
مهند عماد
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محمد حليم قنديل
قال مهند عماد، سفير الطفولة، و متحدى اعاقة بصرية، إن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون من يهتم إلى أمرهم.

وأضاف مهند عماد، أنه يجب على الجميع أن يحترموا بعضهم البعض رغم اختلاف أشكالهم وألوانهم.

وأشار مهند عماد، أن الأطفال أصحاب الهمم أنهم يستطيعون فعل كل شيء وقادرون على إنجاز الكثير من المهام مثل غيرهم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ...أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.
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