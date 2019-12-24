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القومي للإعاقة: الرئيس يعمل على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
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آيات أحمد
قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، إن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 11% من المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن أهم شيء هو بناء البنية التشريعية التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور أشرف مرعي، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن القانون الذي صدر لذوي الإعاقة يجعلهم مطمئنين بأن هناك حماية قانونية لهم، موضحًا أنه تم إصدار قانون في عام 2019 بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كجهة تدافع وتتابع وترصد مدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما كان ينقص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذا القانون منذ بداية تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصه لعام 2018 كعام لذوي القدرات والإعاقة، مؤكدًا أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأوضح الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من الرؤساء القلائل الذين يهتمون بحضور احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى إصدار بطاقات لذوى الإعاقة لكى يستطيعوا الحصول على حقوقهم فى الدولة.

ولفت إلى أن جهود الدولة لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى الدولة ساهمت فى تحسين الصورة الذهنية لهم بالمجتمع، مؤكدًا أنه يجب دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأنشطة المختلفة والتعليم، ودمجهم فى المدارس العادية لتحسين الصورة النمطية السلبية التى اتخذت عن ذوى الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال تعديل البيئة وتأهيل المدرسين بالمدارس.
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