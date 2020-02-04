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تعليم

تعرف على حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة أمس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:54 م
الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
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نهلة الشربيني
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء يوم الثلاثاء الموافق 4/02/2020 هزه ارضيه على بعد 33 كم جنوب مدينة الجيزة كانت موضحا أن وقت الحدوث والقوة          27 : 06 : 9  مساء بالتوقيت المحلى.


واضاف أن قوة الزلزال كانت 2.53 درجة على مقياس ريختر، بخط العرض 29.7160°° شمالا، وخط الطول                   31.1923° شرقا.


وأشار إلى أن الزلزال شعر به بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او اصابات.


وكان قد أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحا: " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت اهتماما كبيرا من الجمهور".

 

وجدير بالذكر أن المعهد رصد يوم الاربعاء 15 يناير الماضي، هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر
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