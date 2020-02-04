تعرف على حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة أمس

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء يوم الثلاثاء الموافق 4/02/2020 هزه ارضيه على بعد 33 كم جنوب مدينة الجيزة كانت موضحا أن وقت الحدوث والقوة 27 : 06 : 9 مساء بالتوقيت المحلى.









واضاف أن قوة الزلزال كانت 2.53 درجة على مقياس ريختر، بخط العرض 29.7160°° شمالا، وخط الطول 31.1923° شرقا.









وأشار إلى أن الزلزال شعر به بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او اصابات.









وكان قد أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحا: " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت اهتماما كبيرا من الجمهور".







