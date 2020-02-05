أستاذ طب نفسي: العنف ضد المرأة يتخذ 3 صور وأخطرها العنف النفسي.. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن العنف ضد المرأة يتخذ 3 صور وأخطرها العنف النفسي.

وأضاف الدكتور محمد المهدي خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن من يمارسون العنف ضد المرأة يرون ان المرأة كائن منحرف السلوك بطبعه وهذا غير صحيح بالمرة.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن العنف ضد المرأة سلوك غير إنساني ويمارس من منطق عنصري.

وأوضح الدكتور محمد المهدي، أن للعنف ثلاث صور وهم العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف اللفظي وأخطرهم هو العنف النفسي.