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مرأة

لـ صحة عائلتك.. طريقة زراعة الخيار في المنزل خطوة بـ خطوة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:41 ص
طريقة زراعة الخيار
طريقة زراعة الخيار فى المنزل
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نهى هجرس
تفضل العديد من السيدات زراعة الخضراوات فى المنزل  لضمان صحة وجودة الطعام الذي تتناولنه وتقدمنه لأسرهن، ولذلك نقدم لكم كيفية زراعة الخيار في المنزل.

ووفقًا لموقع "agrifarming" إليكم طريقة زراعة الخيار في المنزل:

- يجب أولا اختيار التربة الطينية الخفيفة او الصفراء الخفيفة فهي الأفضل في زراعة الخيار.
- تقلب التربة جيدا ثم تضع السماد بها.
- تطهر بذور الخيار باستخدام أحد المطهرات الفطرية لمدة 12 ساعة.
- نقوم بعمل حفر في التربة ثم توضع بها البذور و تسقى بالماء و تغطى التربة مرة أخرى.
- الإنتظام في ري بذور الخيار؛ للحفاظ على رطوبة التربة بشرط عدم الإكثار في وضع الماء حتى لا يتعفن النبات.

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- يجب ري النبات في الشتاء كل 9 أيام ، و في الصيف كل 5 أيام.

- يجب قطف الثمار بانتظام عندما تنضج.
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