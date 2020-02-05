AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أطعمة وأعشاب مهملة لتدفئة الجسم وإنقاص الوزن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:59 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
Advertisements
لمياء الياسين
توجد أطعمة عديدة  تساعد على رفع درجة حرارة جسمك لجعلك تشعر بالدفء ، وبعضها يمكن أن يخفض درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالبرد خلال فصل الشتاء.

وإليك أبرز تلك الأطعمة التى تبقى جسمك دافئًا خلال الشتاء.

1- الفلفل الحار

يساعد تناوله فى تحفيز حرارة الجسم فهو يحتوى على مركب كيميائي يقوم بتحويل الطاقة إلى حرارة، مما يساعد على حرق الدهون ومنحك التدفئة.

2. الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على  مركب يعطي الفلفل الأسود طعمه اللاذع، وهذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على جسمك دافئ خلال فصل الشتاء. ونستخدم الفلفل الأسود عن طريق إضافته إلى الحساء الساخن.

. 3. الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل على نطاق واسع كتوابل أو دواء شعبي فهو يحتوي على مادة البوليفينول النفاذة المعروفة باسم الجنكولات مثل 6-shogaol و 6-gingerol و zingeron التي لها تأثيرات حرارية، ومن المعروف أن هذه المركبات تقوم بتسخين الجسم.

4. البصل

تم استخدام البصل في الطب الصيني التقليدي للحفاظ على دفء الجسم، وتناول البصل سيزيد من درجة حرارة الجسم ويبقيك دافئًا خلال الشتاء البارد.

5. الخردل

هو من التوابل النفاذة الأخرى المعروفة بإبقاء جسمك دافئًا خلال فصل الشتاء.

6. بذور السمسم والحبوب الكاملة

هي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة ، والتي تستغرق بعض الوقت للهضم في الجسم، وخلال هذه العملية، يستخدم الجسم طاقة إضافية لهضم الطعام ، وهذا بدوره يجعل جسمك أكثر دفئًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الليالي الشتوية.. 5 خطوات للحصول على نوم عميق بدون أرق

تطهير الجسم من السموم أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لشرب ماء ساخن على الريق

سيغير حياتك.. تعرف على فوائد الفلفل الأبيض للجسم

في فصل الشتاء .. انتبه الطقس البارد يعرضك للخطر ويؤدي للوفاة

كيف تحمي هاتفك الذكي في فصل الشتاء

لا تغادروا منازلكم.. تحذير جمال شعبان بعد انخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

عمرو جمال: أسعى لمواجهة الأهلي مع طلائع الجيش لهذه الأسباب

خاص | موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض

ميمي عبد الرازق يكشف تفاصيل مشادته الكلامية مع حمدي النقاز الموسم الماضي

هاني حتحوت: الأهلي يوافق على رفع راتب سيد عبد الحفيظ إلى 280 ألف جنيه شهرياً

فكرة بـ مليون جنيه.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام شروزبري تاون

أمس كانت تضحك معي.. السرطان يخطف فتاة من صديقتها خلال 3 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل