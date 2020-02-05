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رياضة

عمرو جمال: أسعى لمواجهة الأهلي مع طلائع الجيش لهذه الأسباب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو جمال نجم الاهلي المعار لـ طلائع الجيش أنه يرغب بشدة في المشاركة أساسيا مع فريقه الحالي خلال مباراته في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز .
وأضاف عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية أنه يسعى بشدة إلى العودة لمستواه خلال الفترة المقبلة من أجل العودة سريعا لفريقه والمنتخب الأول، مشددًا على أن هناك بندًا يمنع مشاركته أمام الأهلي.

وتابع أنه سيتحدث مع مسئولي النادي من أجل المشاركة في المباراة حيث إن طلائع الجيش يحتاجه بشدة في المباراة مشددا على أنه ابن من أبناء الأهلي ولكنه يرغب في مواجهته من أجل مساعدة طلائع الجيش في التواجد بمركز افضل في جدول الدوري بالإضافة لتقديم أداء جيد للعودة للمارد الأحمر.

أما عن رحيل شريف اكرامي حارس الاهلي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، فأكد أن اكرامي حارس كبير ومن قائدي الفريق، ورحيله سيكون مؤثرا للغاية، ولكنه شخص موضوعي ولن يتخذ قرارا عاطفيا او انفعاليا. 

وأضاف أن شريف إكرامي ربما وجد انه من الصعب ان يشارك اساسيا، خاصة وان سنه اصبح كبيرا؛ لذلك فضل الرحيل في ظل استقرار الفريق ووجود نجوم مميزة .
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