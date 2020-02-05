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رياضة

تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير ولاعبي الأهلي بـ قرارين جديدين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:26 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
زفَّ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للأهلي، بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " فيديو لمعاونيه، حيث قاموا بإعلان قرار تركي بتخصيص طائرة للجماهير؛ من أجل سفر أكبر عدد ممكن منهم؛ لدعم الفريق بالبطولات الإفريقية.

كما قرر تركي تخصيص طائرة أخرى للاعبين- حال موافقة محمود الخطيب رئيس النادي بهذا الأمر-، وعلق على ذلك: "جمهور الأهلى وراه في كل مكان".

ومن المقرّر أن تقام مساء اليوم الأربعاء قرعة مباريات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك بها الأهلي والزمالك حيث تأهل كثاني مجموعتيهما.
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