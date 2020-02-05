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أخبار العالم

انقلاب شاحنة مهاجرين في المكسيك يخلف قتيلا و81 مصابا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:38 ص
انقلاب شاحنة مهاجرين
انقلاب شاحنة مهاجرين في المكسيك
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أحمد محرم
أفاد مسئولون في ولاية فيراكروز المكسيكية بأن شخصا لقي حتفه وأصيب 81 آخرون عندما انقلبت شاحنة مكتظة بمهاجرين من أمريكا الوسطى في جنوب المكسيك على طريق سريع يؤدي إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، لم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء قرب مدينة سان أندريس توكستلا بجنوب شرق المكسيك والتي تبعد حوالي 515 كيلومترا عن مكسيكو سيتي. ووقع الحادث على طريق كاريتيرا 180 السريع الذي يمتد إلى ولاية تكساس.

وقال الحرس الوطني المكسيكي في بيان إن غالبية المصابين من جواتيمالا وإن هناك آخرين من هندوراس. ولم يقدم تفاصيل عن مدى خطورة الإصابات.

وكلف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني بمنع المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة في ظل ضغوط شديدة من واشنطن لكبح تدفق المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى.

وقالت وكالة الحماية المدنية في ولاية فيراكروز في بيان إن جميع المهاجرين المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين وأُقيم ملجأ مؤقت لمعالجة بعض المصابين.
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