هناكل إيه النهاردة .. كباب وأرز بالبابريكا وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريم شانتى

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل الكباب للشيف أميرة شنب

مقادير كباب

نصف كيلو مكعبات

شيش كباب

طماطم شيري

مشروم صغير

فلفل الوان مكعبات

بصل احمر مكعبات

زيت زيتون

ملح فلفل أسود

عصير ليمون

2 عود زعتر

صلصة طماطم

عسل ابيض

ماء

بصل

ثوم مفروم

روزمارى فريش

ملعقة صغيرة سكر





طريقة عمل كباب:

* يخلط عصير الليمون مع زيت زيتون و زعتر و ملح وفلفل و ثوم مفروم وماء بصل والسكر

* تضاف اللحمة الى التتبيلة ثم ترفع على الاسياخ مع المشروم و الطماطم و البصل و الفلفل

* تشوى اللحمة على الجريل مع رشة زيت ويمكن خلط باقى التتبيلة مع عسل ابيض و الصلصة و روزمارى و يدهن بها اللحم حتى يكتمل النضج تماما ثم يقدم بالهنا.





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