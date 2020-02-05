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مرأة

هناكل إيه النهاردة .. كباب وأرز بالبابريكا وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريم شانتى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:00 م
هناكل ايه النهاردة
هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. و
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اسماء محمد
هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل الكباب للشيف أميرة شنب
مقادير كباب
نصف كيلو مكعبات 
شيش كباب 
طماطم شيري 
مشروم صغير 
فلفل الوان مكعبات
 بصل احمر مكعبات 
زيت زيتون
 ملح فلفل أسود
عصير ليمون 
2 عود زعتر 
صلصة طماطم 
عسل ابيض
 ماء
بصل 
ثوم مفروم 
روزمارى فريش 
ملعقة صغيرة سكر 

طريقة عمل كباب:
* يخلط عصير الليمون مع زيت زيتون و زعتر و ملح وفلفل و ثوم مفروم وماء بصل والسكر
* تضاف اللحمة الى التتبيلة ثم ترفع على الاسياخ مع المشروم و الطماطم و البصل و الفلفل
* تشوى اللحمة على الجريل مع رشة زيت ويمكن خلط باقى التتبيلة مع عسل ابيض و الصلصة و روزمارى ويدهن بها اللحم حتى يكتمل النضج تماما ثم يقدم بالهنا.

طريقة عمل أرز بالبابريكا لنجلاء الشرشابي
مقادير ارز بالبابريكا والبصل
2 كوب أرز
2 كوب ماء بصلة مبشورة 
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بابريكا 
ملح فلفل أسود 

طريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل:
* قلبى مع الأرز مع البصل فى الزيت على النار
* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود والماء وقلبى واتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.

طريقة عمل سلطة خضراء للشيف شربيني
مقادير سلطة خضراء
طماطم 
خيار 
خس 
بصل 
جرجير 
فلفل الوان 
جزر
 ليمون 
خل 
زيت زيتون
كمون 
ملح – فلفل 
شطة 
ثوم 

طريقة عمل سلطة خضراء:
* قطعي الخضروات واضيفي اليها الثوم المفروم والليمون وزيت الزيتون والخل والكمون وقلبيها جيدا ثم قدميها.

الحلو : 
طريقة عمل تورتة بالكريم شانتى لنجلاء الشرشابي.
مقادير تورتة بالكريم شانتى
2 كوب دقيق 
كوب لبن 
نصف كوب زيت
كوب سكر 
كوب لبن 
3 بيضة 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة خل 
ملعقة كبيرة كاكاو 
رشة ملح 
فانيليا 
كريم شانتى 
كريم شانتى بالشيكولاتة 
مانجو 
كيوي 
كريز 
طريقة عمل تورتة بالكريم شانتى
* يضرب السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيض والخل فى الخلاط
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف خليط اللبن ويقلب
* يصب نصف الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180
* يضاف الكاكاو على النصف الاخر ويصب في صينية مدهونة بالسمنة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180
* يقطع الكيك أنصاف ويوضع نصف فانيليا مع نصف شيكولاتة ويضاف الكريم شانتى مع الكريم شانتى شيكولاتة
* يضاف طبقة أخرى من الكيك والكريم شانتى والكريم شانتى شيكولاتة
* يزين الوجه بالكريز والمانجو والكيوى وتقدم

هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش
هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش
هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش
هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش هناكل ايه النهاردة .. كباب و أرز بالبابريكا وسلطة خضراء .. والحلو : تورتة كريم ش
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