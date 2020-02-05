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تعليم

جامعة جنوب الوادي تنظم المؤتمر العلمي الثاني عن العلاج الطبيعي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
أعلنت كلية العلاج الطبيعي بـ جامعة جنوب الوادى، عن تنظيم المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان " الوسائل المتقدمة في العلاج الطبيعي  لتحسين الكفاءة الحياتية " في الفترة من  12- 14 فبراير الجاري بمقر الجامعة بقنا. 

وأشار الدكتور يوسف غرباوي- رئيس الجامعة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة العلاج الطبيعي في صعيد مصر وترسيخ دور العلاج الطبيعي في تخفيف معاناة المرضى كوسيلة طبية تساعد على سرعة الشفاء وتخفيف الألم. 


وأضاف الدكتور أحمد عكاوي- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن المؤتمر يشارك فيه أساتذة من كليات العلاج الطبيعي والطب البشري من مختلف الجامعات المصرية ويقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل. 

وأشار الدكتور محمود الشاذلي- سكرتير عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر يتناول عدد من المحاور تدور في  أهمية العلاج الطبيعي في تحسين الكفاءة الحياتية ودور العلاج الطبيعي في تحسين وظائف مفصل الكتف، و تأهيل إصابات مفصل الركبة وتأهيل الطرف العلوى بعد استئصال الثدي وعدد من المحاور الأخرى. 

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