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منوعات

مفاجأة سيئة.. سيدة تلتقط سيلفي ولص يسرق هاتفها.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:25 ص
سيدة أرادت التقاط
سيدة أرادت التقاط "سيلفي" فكانت بانتظارها مفاجأة سيئة
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هدير علاء
انتهت محاولة سيدة سيئة الحظ التقاط صورة "سيلفي" برفقة صديقتها بشكل سيئ بالنسبة إليها، وجاء ذلك بعد أن قرر لص أن يستغل فرصة انشغالها بالتقاط الصورة، وأقدم على سرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية، ولم تتمكن من اللحاق به.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن واقعة السرقة حدثت في مدينة "جالاندهار" بولاية "البنجاب" في الهند، وقد سجلتها كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، تظهر سيدتان تقفان بالقرب من طريق رئيسي مزدحم بجوار سيارة مركونة على جانب الطريق.

ويُعتقد أن السيدتين كانتا تلتقطان صورة خارج معرض سيارات احتفالًا بشراء سيارة جديدة.

وأثناء قيام إحداهما بالتقاط الصورة بهاتفها المحمول، ظهر لص يقود دراجة نارية على نحو مفاجئ وسارع بانتزاع الهاتف من يدها ومضى مبتعدًا، تاركًا السيدتين في حالة صدمة، وبعد ذلك توجه عدد من الأشخاص نحوهما لتبين ما حدث؛ ولم يتضح إذا ما كان قد تم إلقاء القبض على اللص في أعقاب ذلك أم لا.


مفاجأة سيئة.. سيدة تلتقط سيلفي ولص يسرق هاتفها.. فيديو
مفاجأة سيئة.. سيدة تلتقط سيلفي ولص يسرق هاتفها.. فيديو
مفاجأة سيئة.. سيدة تلتقط سيلفي ولص يسرق هاتفها.. فيديو
مفاجأة سيئة.. سيدة تلتقط سيلفي ولص يسرق هاتفها.. فيديو
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