مفاجأة سيئة.. سيدة تلتقط سيلفي ولص يسرق هاتفها.. فيديو

انتهت محاولة سيدة سيئة الحظ التقاط صورة "سيلفي" برفقة صديقتها بشكل سيئ بالنسبة إليها، وجاء ذلك بعد أن قرر لص أن يستغل فرصة انشغالها بالتقاط الصورة، وأقدم على سرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية، ولم تتمكن من اللحاق به.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن واقعة السرقة حدثت في مدينة "جالاندهار" بولاية "البنجاب" في الهند، وقد سجلتها كاميرات المراقبة بالمنطقة.





وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، تظهر سيدتان تقفان بالقرب من طريق رئيسي مزدحم بجوار سيارة مركونة على جانب الطريق.





ويُعتقد أن السيدتين كانتا تلتقطان صورة خارج معرض سيارات احتفالًا بشراء سيارة جديدة.



